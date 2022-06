Cum arată Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, în al treilea trimestru de sarcină

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia s-au căsătorit în 2018 și de atunci viața a început să le surâdă. Cei doi au împreună o fetiță frumoasă, pe nume Zora, iar acum așteaptă cel de-al doilea copil.

Deși prima sarcină a fost ușoară și fără dificultăți, Alice Cavaleru a spus fanilor săi care o urmăresc pe rețelele de socializare că a avut parte de grețuri și nu s-a simțit prea bine. Cu toate acestea, Alice cotinuă să rămână pozitivă și să se bucure de toată perioada sarcinii.

„Eram în Thailanda când am aflat, mi-am făcut un test! (…) Mâncam numai mâncare thailandeză și după ce am aflat, cam la trei zile, s-au instalat grețurile și n-am mai putut să mănânc nimic. Am mâncat doar din meniul pentru copii! (…) A fost foarte diferit față de sarcina cu Zora. Primul trimestru mi-a fost greață nonstop, zi și noapte. Mâncam la 2 noaptea”, a declarat Alice.

Soția lui Vladimir Drăghia a postat câteva poze cu burtica la vedere pe contul personal de Instagram, unde le-a povestit internauților că nu e deranjata de efectele sarcinii precum șoldurile pufoase, gușa și alte schimbări.

Sursă foto: Alice Cavelru/Instagram