Cum arată Andreea Marin în costum de baie, la 47 de ani. „Wow, ce decolteu sexy!”

Andreea Marin se bucură din plin de soare și de relaxare, vizitând mai multe orașe din Italia: Veneția, Como, Portofino. În cea mai recentă fotografie postată pe Instagram, vedeta apare într-un costum de baie negru, cu un decolteu adânc, care îi scoate în evidență bustul generos.

Admiratorii ei au fost extrem de încântați să o vadă într-o asemenea ipostază și s-au întrecut în comentarii de apreciere.

„Bravo ție”, „Ești superbă” , „Concediu plăcut!”, „Bună dimineața, frumoasă și splendidă”, „Frumoasă femeie!”

„Wow, ce decolteu sexy!”, sunt doar câteva din mesajele fanilor.

Andreea Marin: „Nu consider că sunt o frumusețe”

„Eu am fost întotdeauna o fată oacheșă, cu ochii vii, și asta nu aș numi-o neapărat frumusețe, ci mai degrabă carismă. Nu consider că sunt o frumusețe, am multe defecte, dar consider că nu trec neobservată, ceea ce poate fi mai mult decât frumusețea de catalog”, a declarat Andreea Marin într-un interviu.

De la începutul anului, Andreea Marin (47 de ani) a reușit să slăbească nu mai puțin de 7 kilograme. Ea a apelat la ajutorul unui nutriționist și a început să facă mai multă mișcare. De asemenea, vedeta a spus că a renunțat la dulciuri.

