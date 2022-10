Cum arată brazilianca care își dorește să aibă cel mai mare posterior din lume. Se trezește la 4 dimineața să se antreneze

Vanessa Ataides, care are o comunitate de peste 200.000 de urmăritori pe rețelele sociale, este o împătimită a sportului și își dorește cu ardoare să devină femeia cu cel mai mare posterior din lume. Se află deja pe drumul cel bun, după cum arată și fotografiile pe care le postează pe internet, și nu se va opri prea curând.

Pentru a-și creste posteriorul, brazilianca în vârstă de 36 de ani face antrenamente pentru fese în fiecare zi, care constau în genoflexiuni, extensii de bazin, fandări și îndreptări. Și asta nu e tot, după ce termină antrenamentul în sala de forță, merge la alergat 4 km.

Cu toate că rutina sa de sport este extrem de solicitantă și chiar îi provoacă dureri dorsale și în jurul genunchilor, Vanessa nu se gândește să se oprească, spunând că îi place atenția pe care o primește de la cei din jur. Obiectivul Vanessei este ca posteriorul ei să măsoare 130 de cm în circumferință.

"Mă confrunt cu dificultăți atunci când mă antrenez, pentru că mă doare foarte tare spatele și genunchii. Uneori durează toată ziua și poate fi atât de intensă încât nu mă dau jos din pat".

"Au trecut patru ani de când nu am mai petrecut o zi fără să mă confrunt cu un fel de durere. Dar exercițiile funcționează, pentru că fundul meu continuă să se mărească. Visul meu este să am o sală de gimnastică acasă pentru a mă putea antrena și mai mult. Am muncit din greu pentru ceea ce am. Chiar și când am dureri, sunt fericită așa. Îmi place să atrag atenția asupra mea", a declarat brazilianca pentru Closer.

Sursă foto: Instagram

Vezi și: