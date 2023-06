Cum arată casa de vacanță pe care o deține Andreea Marin. Se află într-un sat pitoresc, la o scurtă distanță de București

La casa de la țară, Andreea Marin vine de fiecare dată când vrea să scape de zgomotul orașului, când își dorește liniște deplină și aer curat. Recent, vedeta a postat un video în care își prezintă proprietatea, situată în mijlocul naturii. (Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„Casa de lemn din vârful dealului e locul preferat al blănoșilor noștri, facem mai puțin de o oră până acolo și ei simt de acasă că-i așteaptă întâlnirea cu libertatea de a alerga printre pomii fructiferi, cu șansa de a se juca sau alinta pe iarba moale cât e ziua de lungă, iar noi avem parte de cei mai buni terapeuți antrenați de natură: păsările cu ciripitul lor gingaș și vesel, vântul cu mângâierea frunzelor, greierii cu concertul lor din fiecare seară… După o pauză aici, în casa din lemn și piatră de râu clădită pe un teren neprietenos acum mai bine de 20 de ani, după doar câteva zile în mijlocul naturii pe care nu am căutat s-o îmblânzesc prea mult, lăsând-o să ne înconjoare și cu aerul ei sălbatic, mă simt din nou în stare să dau piept cu agitația orașului la care mă întorc pusă pe treabă. Bună dimineața, prețuiește viața!” , a scris Andreea Marin pe pagina de socializare.

În grădina imensă, Andreea Marin a plantat pomi fructiferi și multe flori. De altfel, nu este un secret că fosta prezentatoare TV este atrasă de grădinărit. Chiar și în curtea casei din București, vedeta și-a amenajat o grădină spectaculoasă.

Andreea Marin preferă să nu vorbească despre averea ei. În emisiunea Cristinei Șișcanu a fost întrebată: „La cât îți estimezi propria avere? Depășește un milion de euro?”, iar Andreea Marin a răspuns: . „Nu aș numi-o avere. Am casă, am mașină, am banii să călătoresc fără exagerări, nu îmi plac excesele de niciun fel, sunt un om cu picioarele pe pământ, echilibrat și încerc să fac tot ce pot pentru ca fiica mea să aibă un viitor.

Sursă foto: Instagram/ Andreea Marin

