Cum arată casa lui Mugur Mihăescu? "Am gazon și pe casă (...) Mi-am asfaltat strada pe banii mei"

Se pare că vila de lux a lui Mugur Mihăescu este una dintre cele mai scumpe case din Pipera, iar acum locuiește acolo doar actorul, alături de soția lui. Și asta pentru că fiica lor a plecat la studii in Marea Britanie.

Vila a fost construită în 2004, în perioada în care „Vacanța Mare” avea audiențe record.

Potrivit Money.ro , proprietatea, cu tot cu casă, depășește 800.000 Euro.

“Am gazon si pe casă. Văzută de sus, casa mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș – la ultimul nivel este o terasa pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume. Mi-am asfaltat strada pe banii mei – 330 de metri de stradă. Eu si niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînteles ca figureaza ca si cum ar fi fost reabilitata de primarie”, spune Mugur Mihăescu, citat de Money.ro

FOTO: CAPTURE "ȚARA LUI GARCEA"/ MONEY.RO

