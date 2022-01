Cum arată cea mai sexy mămică de pe Instagram în semestrul al doilea de sarcină. Ce exerciții de fitness face Tammy Hembrow

Urmărită de aproape 14 milioane de oameni pe Instagram, Tammy Hembrow se mândrește cu burtica sa de gravidă. Mămica a intrat în a 19-a săptămână de sarcină și arată excepțional. Nu e de mirare, având în vedere că este și antrenoare de fitness. Aceasta tocmai s-a recuperat după o infecție cu Covid și și-a reluat antrenamentele.

Australianca face exerciții cu greutăți, însă nu le recomandă și altor gravide. “Rutina mea este ca și înainte să rămân însărcinată, însă diferă intensitatea și greutățile pe care le folosesc. Iau în continuare shake-uri proteice. Gravidelor le recomand să își consulte medicul înainte să ia suplimente alimentare, pentru că fiecare sarcina e diferita”.

Tammy Hembrow a dezvăluit luna trecută că e însărcinată pentru a treia oara. Aceasta așteaptă un copil cu logodnicul ei, Matt Poole, și mai are încă doi copii dintr-o relație anterioară.

Tammy Hembrow este pe lista celor mai bogați tineri australieni, cu o avere estimate la 38 de milioane de dolari. De lângă faptul că este unul dintre cei mai de succes influenceri, aceasta are mai multe afaceri în domeniul fitnessului, deci nu este de mirare că a strâns atât de mulți bani.

Deci… de “profesie” influencer , Tammy Hembrow este un fel de Kim Kardashian…blondă a Australiei. Ca și Kim, mai are încă 4 surori, iar acestea sunt vedetele propriului reality show - Hanging With The Hembrows.