Cum arată Claudia Ionaș în costum de baie. Cântăreața din Banat adoră vacanțele în țări exotice

Cântăreața din Banat încă nu a spus unde își va petrece luna de miere, dar cu siguranță îi plac destinațiile însorite, cu vegetație exotică. Anul trecut, când a petrecut o vacanță pe insula Saona din Republica Dominicană, cântăreața a menționat pe rețelele sociale: „Aș vrea să trăiesc aici”.

În urmă cu doi ani, Claudia Ionaș a fost cerută în căsătorie chiar pe scenă, la o nuntă, de iubitul ei, Raul Uncu. Nunta, cu 1000 de invitați, a avut loc pe 4 iulie 2023.

„Am așteptat aproximativ doi ani momentul, am vrut să ne organizăm cât se poate de bine, având în vedere că avem destui de mulți invitați și vrem să iasă ca la carte. Evenimentul va avea loc la Arad, într-o sala nouă, Safir 2, am pregătit un meniu mai special cu live cooking să împăcăm toate gusturile, și tradițional, și fructe de mare, și slănină. Vom avea aproximativ o mie de invitați, suntem în pregătiri cu aranjarea meselor.”, declara Claudia Ionaș înainte de eveniment, pentru Star Popular.

Claudia Ionaș este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzică populară din Banat. Reporterul „La Măruță” a fost la eveniment și a intervievat-o pe artistă chiar înainte de a îmbrăca rochia de mireasă.

„Sunt foarte emoționată, nu am avut așa emoții niciodată. Să știi că am avut foarte mari emoții cu rochia de mireasă. Am făcut-o la comandă, într-un atelier din Cluj și a costat în jur de 15.000 de lei. Este exact așa cum am visat și mi-am dorit. Adică așa mi-am dorit să arăt în ziua nunții mele. Îmi place, sper să-i placă și mirelui”, a declarat Claudia Ionaș.

Părinții Claudiei și-au stăpânit cu greu lacrimile când și-au văzut fata în rochie de mireasă. Vezi detalii aici.

Sursă foto: Instagram/ Claudia Ionaș

