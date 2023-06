Cum arată Dana Săvuică în costum de baie, după ce a trecut printr-o operație de micșorare a sânilor

Dana Săvuică și-a etalat silueta în costum de baie, după ce a trecut printr-o operație de micșorare a sânilor. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos).

„Oh, dar ești chiar superbă aici!”, „O femeie frumoasă încântă ochiul, „Ce bunăciune!”, „Wow, ești superba Dana!”, „Frumy foc și sexy tare”, sunt doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor.

Vedeta s-a arătat mulțumită de rezultat. „Operația de reducție și lifting a sânilor a decurs bine și mă simt atât de fericită și împăcată cu gândul că am facut acest pas. Acum sunt la recuperare și stau în confortul casei mele citind câteva cărți. Vă mulțumesc mult pentru gândurile bune”, scria Dana Săvuică pe pagina de socializare, la sfârșitul lunii martie. Se pare că fostul model se simte foarte bine și este gata pentru noi călătorii. După ce s-a relaxat pe litoralul românesc, Dana a zburat către insula Creta.

„Odată cu înaintarea în vârstă, se lasă și devin o problemă de sănătate. Nu neapărat estetică, dar și aceea este importantă pentru unele femei. Devin foarte greoi, se lasă, nu mai poți să dormi bine, te doare spatele, te doare zona cervicală și practic ai așa o greutate pe piept la propriu. Iar eu de când am intrat la menopauză, cu atât mai mult nu știu ce s-a întâmplat… nu am avut bufeuri, în schimb m-am rotunjit aici (în zona pieptului), adică efectiv au explodat. La cum erau ei, s-au făcut și mai mari și atunci am luat această decizie. Este vorba despre o operație pe care am făcut-o pur și simplu pentru sănătatea mea, dar este adevărat că m-am gândit și la partea estetică (…) Am vrut să mă simt bine din toate punctele de vedere”, a explicat ea.