Cum arată Elaine din ”Seinfeld”, la 60 de ani. Actriţa este într-o formă fizică de invidiat

Rolul Elaine Benes i-a adus actriţei americane mai multe premii, printre care un Emmy și un Glob de Aur. După succesul din Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus a jucat în alte seriale îndrăgite de public, printre care „Watching Ellie”, „The New Adventures of Old Christine” și „Veep”. De asemenea, actrița și-a împrumutat vocea pentru câteva desene animate: „The Simpsons”, „A Bug’s Life” sau „Animal farm”.

La 60 de ani, Julia Louis-Dreyfus este într-o formă fizică de invidiat. De fiecare dată, actrița arată impecabil pe covorul roșu.

În 2020, Julia s-a filmat în comedia ”Downhill”, alături de actorul Will Ferrell. Filmul spune povestea unui cuplu care scapă de o avalanșă în timpul unei vacanțe de schi în familie, apoi își analizează problemele în mariaj.

Julia are o căsnicie de 34 de ani cu actorul Brad Hall. Ei au împreună doi băieți.

Sursă foto: Getty Images, Instagram officialjld