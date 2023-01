Cum arată fiica regretatului actor Heath Ledger la 17 ani. Matilda se ține departe de lumina reflectoarelor

După moartea actorului, care a avut loc în 2008, în urma unei supradoeze accidentale, fiica sa, Matilda, a rămas în grija mamei, care i-a oferit o viață normală, departe de celebritate. Într-o apariție publica rară, cele două au fost surprinse pe străzile din New York, iar asemănarea dintre adolescentă și Heath Ledger este uimitoare. Îmbrăcată într-un pulover supradimensionat, o pereche de blugi și cizme negre, Matilda arată ca orice alta adolescentă obișnuită, însă trăsăturile faciale arată cât de mult îi seamănă fizic tatălui ei.

Nici din punct de vedere al personalității nu sunt prea diferiți. Atât tatăl, cât și sora regretatului actor au afirmat cât de mult seamănă nepoata lor cu tatăl ei:

"Ea are un număr enorm de maniere ale lui. Este foarte curioasă, are energia lui, pentru că Heath nu a dormit niciodată de când avea doi ani și Matilda este la fel", a afirmat, la un moment dat, tatăl lui Heath, Kim Ledger. "Ea are energia lui", susţine şi Kate Ledger, sora lui Heath, pentru postul australian Channel 10, în urmă cu câțiva ani. "Heath nu a mai dormit de când avea doi ani, iar Matilda este la fel. Are o minge de energie și radiază această mică aură".

În prezent, Matilda Ledger locuiește în New York cu mama sa, Michelle Williams, tatăl ei vitreg, Thomas Kail, și cei doi copii ai cuplului.

Sursă foto: Getty