Cum arată fiul lui Pepe la 4 luni? Are părul blond și ochii albștri!

Pepe a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care personjul principal este fiul său! Junitorul familiei este un copil de 4 luni, extrem de iubit de către părinții lui, dar și de fanii artistului.

Cântărețul a fost destul de discret în ceea ce privește viața lui de familie, însă a menționat că fiul său seamănă mai mult cu Yasmine dar personalitatea a moștenit-o de la Pepe.

„E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (…) Nu fac diferențe niciodată (n.r între copii). Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi”, a spus el în cadrul unei emisuni.

