Cum arată Halle Berry într-o zi obișnuită, când renunță la machiaj și la rochiile spectaculoase

În august va împlini 56 de ani, însă Halle Berry și-a păstrat silueta suplă și chipul angelic.

Frumoasa actrița a fost surprinsă recent la o promenadă pe străzile din New York, acolo unde filmează pentru cel mai nou film al ei.

Atunci când nu merge la evenimente, Halle este adepta unui look natural și poartă haine lejere. Paparazzi au fotografiat-o fără strop de machiaj, într-o rochie vaporoasă și cu șlapi în picioare.

Actrița a fost toată numai un zâmbet și nu a dat semne că ar fi deranjată de blițurile fotografilor.

Tunsoarea nouă pare s-o fi întinerit pe Halle cu câțiva ani. Actrița și-a schimbat look pentru pelicula “Our Man from Jersey”, în care joacă alături de Mark Wahlberg.

Halle Berry are trei căsnicii la activ, iar de ultimul soț, actorul Olivier Martinez, a divorțat în 2016. Ea a mai avut o relaţie cu fotomodelul Gabriel Aubry, între 2005 şi 2010. Din relaţia cu Aubry o are pe Nahla, iar din căsnicia cu Olivier Martinez îl are pe Maceo.

De mai bine de doi ani, Halle pare să-și fi găsit liniștea în brațele artistului Van Hunt.

Fotografii: Getty Images/ Profimedia Images/ Instagram