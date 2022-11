Cum arată în realitate “Rhaenyra” din House of Dragon. Actrița Emma D’Arcy, look androgin pe covorul roșu

Emma, care a cerut ca lumea să i se adreseze cu pronumele neutru de gen “them/they”, nu se identifică cu genul feminin, dar spune că are tot ce îi trebuie ca să joace rolul unei femei.

“Îmi place foarte mult să joc roluri de femei și sunt foarte bună la asta. Am tot ce trebuie să fac asta. Am trăit ca femeie atâta vreme, oamenii încă au impresia că sunt femeie”, spunea Emma D’Arcy într-un interviu pentru Independent.

Sursa foto: GETTY IMAGES

Emma a fost unul dintre invitații de onoare ai galei GQ Men of The Year, unde a fost chiar premiată. Desi suntem obișnuiți cu pletele ei blonde din House of Dragon, pe covorul roșu actrița a etalat un alt gen de coafură – Emma este tunsă scurt și cu părul roșu.

La același eveniment, și-au făcut apariția încă doi actori din House of Dragon: Millie Alock, cea care a interpretat-o pe tânăra Rhaenyra, și Fabien Franke, actorul care joacă în rolul lui Ser Criston Cole.