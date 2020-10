Cum arată, la 18 ani, fiul lui Ștefan Bănică? Ce a ales să facă mai departe Radu Ștefan Bănică?  

Tânărul a ales să facă actoria, e talentat la muzică și joacă deja la Teatrul de Comedie, unde și-a câștigat singur rolul din piesa “Totul în grădină”. În plus, a mers la cursuri de pian mulți ani și a luat lecții de dans de la soția lui Mihai Petre, Elwira Petre.

Spune că tatăl său este o inspirație majoră, dar că, cel mai probabil, cu aceeași personalitate, ar fi ales în orice circumstanțe acest drum. Mai e pasionat și de bucătărie, unde mărturisește că în mod clar îl depășește pe tatăl său, dar vrea să păstreze acest talent la nivel de hobby.

Primul copil al lui Ștefan Bănică are aceeași vârstă cu deja cunoscutele concerte de Crăciun ale artistului și chiar a apărut pe scenă alături de acesta într-un spectacol. Dar nu a ajuns acolo atât de ușor, după cum mărturisea el însuși într-un interviu oferit ziarului Libertatea

“De exemplu, în 2012, am avut ocazia să am un moment cu tata la Sala Palatului, în concertele lui de Crăciun. Am dat atunci un casting, alături de alți copii, și nu m-a luat de la început. M-a trimis acasă după ore întregi de repetiții. Am suferit, îți dai seama! După aceea, până la urmă, m-a chemat. Erau vreo 5 concerte atunci și mi-a spus: “Bine, în primul concert o să fii tu, pentru că ai muncit și meriți, însă, în celelalte spectacole, va fi celălalt băiat, care e mai potrivit pentru momentul respectiv!”. Și primul concert l-am făcut eu, a fost minunat. La al doilea concert a fost celălalt băiat, apoi, pentru că am dovedit că puteam să mă descurc mai bine decât celălalt, tata m-a luat pe mine pentru celelalte 3 concerte, câte mai rămăseseră.”

FOTO: INSTAGRAM RADU ȘTEFAN BĂNICĂ