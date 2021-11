Cum arată românca de 23 de ani care câștigă și 40.000 de Dolari pe lună pe OnlyFans?

Un abonament pentru a vedea ce publică aceasta costă opt dolari. Tânăra în vârstă de 23 de ani câştigă chiar şi 40.000 de dolari pe lună.

Pentru Adevărul a mărturisit că, în realitate, este o persoană foarte timidă, iar mulţi dintre abonaţii ei îşi doresc doar conversaţie.

"Eu voiam să fiu actriţă. Am şi făcut câteva cursuri. Doar că nu am avut posibilitatea de a continua. N-am avut nici timp, pentru că eram la liceu atunci. Dar nici financiar vorbind… (...) Chiar după ce am dat Bacalaureatul, am plecat la mare. Să muncesc, pentru că nu aveam niciun ban. Aveam patru lei, îmi amintesc şi acum. Aveam mai multe probleme acasă atunci. Suntem patru fraţi. Eu sunt cea mai mare. Doar că eu am crescut cu bunicii."

Tânăra spune că banii nu au transformat-o, dar că vrea să își deschidă o cafenea cu ce câștigă și că și-a luat deja o casă.

