Cum arată Roxana Vancea însărcinată în nouă luni. “Mai e un pic”

Roxana Vancea este o norocoasă când vine vorba de acumularea kilogramelor în timpul sarcinii. Vedeta a dezvăluit că, până acum, s-a îngrșat doar 4 kilograme și că se menține cu ajutorul dietei echilibrate și cu ajutorul sportului.

Roxana a șocat cu ultima sa apariție pe Instagram, postând o fotografie în care apare în bustieră și în chiloți. Corpul ei este perfect tonifiat, iar burta ei nu pare ca fiind a unei femei gravide în nouă luni. Vedeta nu are probleme nici cu vergeturile: "Am pus 4 kilograme în 37 de săptămâni, nu am făcut vergeturi". Întrebată cum de nu s-a îngrășat, aceasta a spus că nu și-a impus restricții: “Am mâncat tot ce am vrut, cred că ține de geneticul fiecăruia. Am făcut zilnic mișcare, o oră”.

Sursă foto: Instagram