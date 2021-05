Cum arată Simona Sensual și cu ce se mai ocupă? E total transformată

Părul blond e amintire, e de mult timp brunetă, iar principala ei preocupare nu mai e showbiz-ul, ci business-ul. Mai precis, și-a deschis o firmă de catering în București. Mai mult, unele dintre produse sunt pregătite chiar de ea. Simona gătește de la 20 de ani, dar ideea i-a venit mai recent în timp ce pregătea prăjitura ei favorită, Pavlova.

Potrivit Can Can, care face referire la o apariție a Simonei la o televiziune de știri, o parte din veniturile pe care le are de pe urma afacerii merg la acțiuni caritabile.

În 2020, Simona a divorțat la scurt timp după nuntă. În prezent, se află într-o relație, însă nu își dorește să dea detalii despre bărbatul pe care îl iubește.

Vezi în galeria foto mai multe fotografii cu Simona, atunci și acum

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro!

Vezi și VIDEO: Lapte de pasăre-REȚETA PE PRO TV PLUS:



FOTO: SIMONA SUHOI FACEBOOK