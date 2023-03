Cum arată Vanessa Williams la 60 de ani. Este prima femeie de culoare desemnată Miss America  

Deși în prezent se bucură de o carieră de succes, Vanessa Williams nu a avut o viață ușoară. Aceasta a povestit în cartea sa de memorii "You Have No Idea", publicată în 2012, despre abuzul suferit în copilărie, când a fost molestata de o prietena a familiei. Despre același abuz și modul în care a afectat-o a vorbit și în programul de televiziune "Oprah's Master Class", spunând că experiența a făcut-o să poarte rușinea cu ea toată viața:

"Te făcea să vrei să te simți că un adult", a spus Williams despre abuzatoarea ei, "o "fată "cool" care a încurajat-o să încerce și țigările. La o vârstă atât de fragedă, să ți se întâmple asta în corpul tău, îți trezește sexualitatea la o vârstă la care nu ar trebui să fie trezită", a adăugat ea. "Cred că dacă nu s-ar fi întâmplat asta... nu ar fi existat acea rușine care mă bântuia mereu. M-a făcut să fiu mai promiscuă din punct de vedere sexual".

Câțiva ani mai tărziu, în liceu, Vanessa Williams a trecut și printr-un avort, experiență pe care a descris-o drept "teribilă, terifiantă și tristă". La acea vreme, vedeta făcuse intervenția fără acordul mamei, pe care o mințise că rămâne la repeții la scoală.

În 1983, Vanessa Williams a devenit prima femeie de culoare desemnată Miss America, la doar 22 de ani, titlu care i-a fost revocat ulterior pe fondul unui scandal legat de fotografiile nud pe care la făcuse la 19 ani, pentru revista Penthouse.

Acest scandal privind pozele nud i-a afectat cariera și în anii care au urmat, năruindu-i visul de a avea o carieră pe Broadway. Abia 30 de ani mai tărziu, în 2015, organizatorii de la Miss America i-au cerut public scuze Vanessei Williams:

Williams a apărut pe scenă la concursul Miss America în 2015, alături de Sam Haskell, directorul executiv al concursului, care a ținut să-i ceara scuze în numele tuturor organizatorilor:

"Deși niciunul dintre noi, cei care facem parte în prezent din organizație, nu a fost implicat atunci, în numele organizației de astăzi, vreau să îmi cer scuze față de tine și față de mama ta, domnișoara Helen Williams. Vreau să îmi cer scuze pentru orice a fost spus sau făcut care te-a făcut să te simți mai puțin decât Miss America care ești și Miss America care vei fi întotdeauna".

Sursă foto: Getty