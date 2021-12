Cum arată viața Anamariei Ferentz în America și ce surpriză i-a făcut iubitul ei?

Recent a împlinit 46 de ani, așa că a s-a bucurat de zi și de o vacanță făcută cadou chiar de iubitul ei. Pe contul ei de Instagram a postat fotografii din New York, dar și o poză alături de iubitul ei.





"Cea mai bună zi de naștere, cea mai bună vacanță, cel mai bun moment cu oamenii mei preferați în orașul meu preferat NYC. Multumesc, iubitule."





"The best birthday ever, the best vacation ever, the best time ever with my favourite people in my favorite city NYC. Thank you baby."

„Am venit pentru o săptămână la New York, să îmi petrec ziua de naștere. Niciodată nu am știut ce să fac de ziua mea, întotdeauna sărbătoresc ziua tuturor și mai puțin pe a mea…(pot număra pe degete de câte ori mi-am serbat ziua sau am făcut ceva special). În schimb, anul acesta prietenul meu m-a surprins cu o vacanță la NYC, știind cât de mult îmi place orașul și că a fost prima mea casă în America. Mă bucur de locurile mele preferate în Manhattan, show-uri pe Broadway, cumpărături, bineînțeles, dar mai ales de timpul de calitate petrecut împreună. Atmosfera de sărbători este superbă aici, cea mai frumoasă din toate locurile vizitate până acum, de aceea mă întorc cu drag ori de câte ori am ocazia, mai ales că am și prieteni dragi aici”, a mărturisit Anamaria Ferentz, citată de Libertatea.

FOTO: INSTAGRAM ANAMARIA FERENTZ

Vezi și: Elon Musk devine influencer: