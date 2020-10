Cum arată vila superbă a Danei Rogoz. Actrița a postat imagini cu decorul de toamnă

Nu de puține ori, Dana Rogoz a postat, pe site-ul personal, imagini din casa sa, în care se vede cât a investit, atât la nivel creativ cât și financiar.

Recent, Dana Rogoz le-a arătat fanilor cum a decorat terasa locuinței în spiritul toamnei, mărturisind cât de bine se simte acasă.

”Azi am decorat terasa împreună cu Vlad. Avem bostani de toate formele și mărimile, ghivece noi cu flori, am cumpărat și lumânări, dar ne mai lipsesc căteva frunze colorate, pe care le vom alege mâine din parc. Nu pot să vă explic cât îmi e de drag să fim cu toții acasă. Sunt momente de armonie în care parca mă desprind puțin de la podea...”

De altfel, Dana este îndrăgostită de casa sa și de momentele pe care le petrece aici. Într-o postare mai veche, aceasta a mărturisit: ”Azi noapte, in timp ce o alaptam pe Lia, mi-am adus aminte ca nu am apucat sa fac postarea de jurnal, cu #celmaibunmomentalzilei. Si m-am uitat mai atent in camera. Desi avem o casa destul de mare, cu demisol, parter si mansarda, dormim de foarte multe ori cu totii in camera asta. Lia doarme in patutul ei, Vlad vine deseori noaptea peste noi in pat, iar cainele pe covorul curcubeu. Daca ar termoscana cineva casa noastra, ar vedea niste puncte de caldura ingramadite in 4 metri patrati. Azi-noapte am avut un sentiment foarte placut avandu-i pe toti asa aproape”.

Foto: Facebook

Învațamântul românesc - Probleme, soluții și deadline-uri - Trending Review cu Daragiu - episodul 43