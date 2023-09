Cum arătau Oana Lis și Viorel Lis în 1998, când au început relația?

Cei doi s-au întâlnit în perioada în care el era edil al capitalei, iar ea lucra ca și secretară. Pe Facebook, Oana a postat un mesaj și o fotografie în care apar cei doi la începuturi:

„Eu cu Vio, la începuturi, 1998!”

Click

„Parcă a fost ieri, nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (...) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (...) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste."

Pe Facebook, Oana a pus și o fotografie în care apare foarte mică. Alături de aceasta a scris:

"Nu-mi vine să cred ca am fost așa mică! A rămas acel copil mic interior în mine care se mai activează uneori!"

