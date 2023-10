Cum făceau dragoste Monica Gabor și Irinel Columbeanu! Fostul om de afaceri are 1.66 metri înlțime, iar ea 1.81

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă românească. Publicul a fost întotdeauna interesat de picanteriile din intimitatea celor doi și nu de puține ori s-au întrebat cum reușeau să facă dragoste având în vedere diferența considerabilă de înălțime.

Irinel Columbeanu are 1,66 metri înălțime, iar Monica Gabor 1,81, cu mult mai înaltă decât el. În toate fotografiile pe care le au împreună se poate observa că fosta doamnă Columbeanu îl întrecea pe afacerist, iar dacă purta o pereche de pantofi cu toc lucrurile stăteau și mai și.

Potrivit cancan.ro, în anul 2008 a fost întrebată de un reporter unde a făcut dragoste ultima dată, iar fosta doamnă Columbeanu a spus: „Am făcut dragoste în funduleţ”.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar.

Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat”, spunea Irinel Columbeanu, potrivit cancan.ro.

Foto: Intagram, Facebook