Cum își educă Dana Rogoz fiul, în vârstă de 9 ani. Îi va îndeplini o dorință dacă acesta va citi 100 de cărți

„Am așteptări mari de el, e adevărat, pe care încerc să mi le temperez. Dar asta se întâmplă (cel puțin) din două motive. În primul rând, pentru că văd ce potențial există în el și că are o mințișoară care ar putea să-l ducă departe. Dar și pentru că ăsta e singurul traseu pe care eu îl cunosc. Eu am muncit de mică pentru pasiunea mea, dar făceam și performanță la școală, deci trăgeam de mine constant”, a spus Dana Rogoz într-un interviu pentru Viva.

Dana Rogoz i-a făcut lui Vlad o promisiune, dacă acesta va citi 100 de cărți!

„Nu îi interzic accesul la TV sau telefon. Nu are telefonul lui, dar are voie să se uite pe un anumit tip de conținut pe telefoanele noastre. Nu are IG, TikTok, nu îl interesează social media. Vrea să urmărească strict anumite videouri pe YouTube legate de gaming. Dar are un timp limitat la maximum 30 de minute pe zi, de care încercăm să ne ținem. Înainte de a-și consuma cele 30 de minute de ecrane, el trebuie să aibă cele 30 de minute de lectură. În plus, când va ajunge la 100 de cărți citite, i-am promis că îi vom face o petrecere cu prietenii. A trecut de 50”, a precizat actrița.

La 9 ani, Vlad are talent la scris. Într-o postare pe contul de socializare, Dana a publicat o scurtă compunere pe care băiatul ei a scris-o pentru o temă la școală. Sarcina a fost să compună un text în care să-și prezinte cel mai bun prieten.

„Lia e sora mea. Lia e cea mai bună prietenă. O cunosc de când a ieșit din spital. Din păcate, nu are încă calități înființate, deoarece are doar trei ani. Cel mai mult îi place să se ascundă de mine și eu mă prefac că nu o văd.

- Vlad, cum adica "înființate"?

- Adică nu există încă în ființa ei.

P.S. Ieri am găsit această compunere în ghiozdanul lui și m-am topit. Cea mai frumoasă prietenie dintre toate”, a scris Dana Rogoz.

Sursă foto: Facebook/ Instagram: Dana Rogoz

Vezi și: Dana Rogoz și copii săi, deplasare cu ... biciroaba