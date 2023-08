Cum o ține departe Andreea Marin pe fiica sa, Violeta, de tentațiile periculoase: „A fost cea mai bună decizie”

Fosta prezentatoare TV îi asigură fiicei sale cea mai bună educație și nu o spunem noi, ci felul în care Violeta și-a făcut drum în lume până la această vârstă. Moștenește de la mama sa frumusețea, inteligența, dar și rafinamentul, iar cei care o urmăresc știu cel mai bine acest lucru, având în vedere că arată și se comportă impecabil la fiecare apariție publică.

Andreea Marin a știu foarte bine cum să își educe fiica, iar în cadrul unui interviu pentru cancan.ro, vedeta și-a dezvăluit metoda prin care a reușit să o țină pe adolescentă departe de anturajele nepotrivite sau de tentațiile periculoase care fac ravagii în rândul tinerilor.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”, a declarat Andreea Marin pentru sursa menționată anterior.

Sursă foto: Instagram/Andreea Marin