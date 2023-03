Cum se înțeleg în prezent Irinel Columbeanu și Monica Gabor: „I-am mai trimis mesaje”

Despărțiți de mai bine de 10 ani, Irinel Columbeanu și Monica Gabor au încercat să păstreze o relație normală, mai ales datorită faptului că au împreună o fată, pe Irina.

Ajuns la aproape 66 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna mai, Irinel Columbeanu a rămas fără averea imensă pe care o avea și se pare că spera că Monica Gabor îl va invita de Paște în SUA.

„Cel mai probabil, de Paște, o să stau acasă, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la Monica. O să vedem. Eu sunt o persoană care acționează sub imperiul momentului. Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre. Am o relație ok cu ea. Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște la ea în America. Nu, nu. Cu banii sunt ok. Nici prea – prea, nici foarte – foarte bine. Mă descurc. Momentan nu am o iubită, nici nu am nevoie de cineva lângă mine. Nu m-am săturat de femei, dar stau mai bine singur, eu cu gândurile mele”, a spus Irinel Columbeanu pentru Click.