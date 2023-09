Cum se înțelege Cristina Ich cu tatăl copilului ei, Alex Pițurcă: „Suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune”

În luna mai a acestui an, Cristina Ich și Alex Pițurcă au apărut împreună într-un club din Capitală. Cei doi au petrecut de zor și s-au sărutat în văzul tuturor, deși nu mai formau un cuplu. Influencerița a spus adevărul despre povestea de dragoste cu năbădăi trăită alături de tatăl copilului ei, Noah, în vârstă de 4 ani.

Cristina Ich a dezvăluit că se află în relații foarte bune cu Alex Pițurcă și fac o echipă minunată în creșterea și educarea fiului lor.

Cei doi au anunțat despărțirea în luna octombrie a anului 2022, care a fost asumată, după cum a precizat influencerița.

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau retete de prăjituri. Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul „film dramatic”, ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah.” a spus Cristina Ich pentru Unica.ro.

Cristina Ich a mai precizat că ea și fostul ei partener sunt echipa lui Noah, iar pe primul plan este fericirea fiului lor, astfel fac tot ce le stă în putință că micuțul să beneficieze de o creștere echilibrată.

„Noi suntem echipa lui Noah, nu doar doi oameni care s-au intersectat pentru o perioadă. Nu ne-am despărțit în termeni urâți, nu am avut ceva de împărțit, ci mai degrabă am fost dedicați să fim părinții lui și să facem tot ce putem pentru el. Așa că, să facem o comparație în stilul lui Noah: suntem ca două personaje dintr-un film de acțiune, cooperăm pentru a proteja interesul nostru comun, care este fericirea lui. În esență, suntem parteneri în misiunea de a-l crește pe Noah fericit și echilibrat”, a mai spus Cristina Ich.

Sursă foto: Instagram