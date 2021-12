Cum și-a "arcuit" Bianca Drăgușanu ochii prin procedura "cat eye" și cât a plătit pentru asta?

Potrivit cancan.ro, și-a infrumusețat nasul și și-a armonizat trăsăturile faciale prin procedura denumită ”jawline”, iar ulterior a apelat la procedura numită ”cat eye”.

Cat Eye Lifting sau "Cat Eyes" este o procedură estetică ce alungește forma ochiului și ridică sprâncenele. Face ca zona ochilor să fie vizibil mai luminoasă și oferă o privire conturată.

Este o procedură foarte râvnită de vedetele din showbiz-ul românesc, Intervenția durează câteva minute și constă în punerea unor fire sub piele. Efectul se vede în câteva zile, iar întreg procesul costă în jur de 2500 de Euro.

Chiar dacă apelează și la aceste trucuri, pe Instagram Bianca lasă mesaje care le îndeamnă pe tinere să fie ele însele:

"Frumusețea începe în momentul în care decizi să fii tu insăți.





Beauty begins the moment you decide to be yourself."

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII ÎN GALERIA FOTO

FOTO: BIANCA DRĂGUȘANU INSTAGRAM

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotude cu Adi Nartea - E normal să vorbești despre sex cu partenerul tău