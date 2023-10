Cum și-a decorat Minodora vila de 300.000 de euro pentru Sărbătorile de iarnă. Artista a furat startul

Minodora este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Pentru că urmează o perioadă plină pentru ea, din punct de vedere profesional, a început deja să-și împodobească casa pentru Sărbătorile de iarnă.

Bineînțeles, vedeta are o explicație pentru toate, urmează să plece peste Ocean timp de o lună, astfel că la întoarcerea în țară își dorește să o întâmpine atmosfera specifică Sărbătorilor de iarnă.

Minodora urmează să susțină mai multe concerte peste Ocean și va reveni în România chiar în perioada sărbătorilor, motiv pentru care vrea să găsească casa decorată de Crăciun.

”Am în ochi numai roșu și doar moși. De două zile am început. Există o explicație, nu am luat-o razna! În două săptămâni plec în America și stau o lună. Am făcut un sondaj de opinie. I-am întrebat pe băieții mei dacă vor ca în momentul când intrăm în casă să vedem casa decorată și au spus că da.

Nu mai participă nimeni de acțiune. Ei nu știu. Mai cumpăr în fiecare an, doar ce apare nou și fac combinații. Când am timp, între Crăciun și Revelion, schimb decorațiile și nu mai vezi niciun moș, doar steluțe sau altceva, am o colecție.

Îmi place. Totul pus la punct pentru mine este liniște, pace, lumânări parfumate, muzică ambientală, eu nu mă uit la televizor', a declarat Minodora la un post Tv.

Sursă foto: Instagram