Cum și-a serbat Vlăduța Lupău ziua de naștere: "Am mai mult decât mi-am dorit la vârsta asta!"

Cântăreața a împlinit 32 de ani și le-a făcut o surpriză urmăritorilor de pe Instagram. Vlăduța a postat câteva imagini de la ședința foto pe care a organizat-o cu ocazia zilei sale de naștere.

În imaginile pentru care a primit zeci de mii de like-uri și numeroase comentarii, artista apare alături de soțul Adi Rus și fiul Iair.

“8 MARTIE…îmi aduce un an in plus

Ei bine de data asta e puțin (mai mult) diferit! Nu mi-am mai organizat mese festive mari și mult tămbălău cum desigur îmi plăcea să o fac, recunosc. Mi-am organizat o ședința foto împreuna cu băieții mei, un tort micuț și un mărțisor pe piept alături de multă iubire și liniște ce mă cuprinde.

Cam despre asta este vorba acum la 32 de ani… și despre faptul că abia acum mă sărbătoresc la dublu în această zi…ziua “mamei”

Sincer vă zic, că am mai mult decât mi-am dorit la vârsta asta…am o familie superbă, am milioane de oameni care mă apreciază, am sufletul împăcat, am TOT!

Mulțumesc divinității pentru dragostea revărsată peste zilele vieții mele”, a scris artista pe contul de socialziare.

Fotografii: Instagram