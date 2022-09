Cupluri celebre din România cărora fanii nu le dădeau mari șanse. Sunt deja de ani buni împreună

Există însă culpluri care, deși la început au fost privite cu neîncredere, au dovedit că timpul le-a făcut și mai puternice. Puțini le dădeau șanse, dar deja au ani buni de când sunt împreună.

Valentina Pelinel și Cristian Borcea

Au avut una dintre cele mai controversate relații din showbizul românesc. Cristi Borcea a recunoscut că s-a îndrăgostit de Valentina încă de pe vremea când aceasta era căsătorită cu Cristian Boureanu.

“Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că vă fi cu mine și vă fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o. Chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu”, spunea Cristi Borcea în emisiunea lui Denise Rafai.

După ce i-a fost alături și în perioada în care a fost în închisoare, Valentina Pelinel s-a căsătorit cu Cristi Borcea în 2018 și au trei copii împreună.

“Mi-am asumat relația cu soțul meu încă din primul moment când ne-am îndrăgostit. Nu este greu să fii doamna Borcea, pentru că nu este o etichetă. Sunt soția unui bărbat minunat, pe care l-am ales că partener de viață, tatăl copiilor mei și soțul meu. Ceea ce ne leagă este mai puternic decât orice dificultate prin care am trecut, iar fiecare provocare întâlnită în drumul nostru ne-a adus și mai aproape și ne-a consolidat sentimentele pe care le avem unul față de celălalt”, a spus Valentina Pelinel în viva.ro.

Jorge și Ramona

Soția lui Jorge, Ramona, este cu 10 ani mai în vârstă ca el și putini sunt cei care credeau că vor rezista atâta timp împreună. Iată că au trecut deja 9 ani de când sunt căsătoriți și împreună au un băiețel. Jorge i-a făcut o dedicație în versuri soției sale pe Instagram în ziua aniversarii. A trecut în revistă toate momentele de cumpănă din căsnicia lui, din care soția l-a salvat întotdeauna.

Cântărețul nu a omis nici faptul că poate și-ar fi dorit și… “altceva”, însă Ramona a știut cum să îl deturneze de fiecare dată.

“De câte ori sufeream și mă lua nebunia,

Mă liniștea soția!

De câte ori mă pierdeam și mă apuca blasfemia,

Mă îndrumă soția!

Când voiam “altceva” și mă apuca xenofilia,

Se reinventa soția!

Când eram nervos și mă apuca sfădălia,

Mă calma soția!"

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva împlinesc aproape 10 ani de când sunt împreună. Oficial, cei doi și-au început relația în 2013, după divorțul artistului de Andreea Marin, însă tabloidele scriu că au fost văzuți împreună încă din 2011. În 2017, cei doi s-au căsătorit în secret, în Bulgaria.

" Îi mulţumesc Laviniei pentru faptul că-mi dă un echilibru, pentru că se adaptează situaţiei noastre. Ea este foarte bună prietenă cu copiii mei. Este extrem de important acest aspect pentru mine şi îi mulţumesc. Jos pălăria pentru ea.", spunea în trecut Ștefan Bănică despre partenera sa. În 2019, Lavinia a devenit mamă: cei doi au un băiețel.

Alex Velea și Antonia

Nu au avut o relație tocmai ușoară la început, când Antonia trecea printr-un divorț și pierdea custodia fetiei sale, Maya. Timpul a dovenit că Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai puternice cupluri din România.

Sunt deja de 10 ani împreună și au doi băieți frumoși. ”Ne facem de fiecare dată timp pentru noi doi, pentru că așa se păstrează relațiile, cu timp petrecut împreună, relaxare. Acesta este un plus în relația noastră, faptul că avem o chimie extraordinară”, spunea Antonia.