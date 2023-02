Cutremur în Siria. Fawzia Rehejeh, românca de origine siriană care a înființat o misiune umanitară la Sibiu

Fawzia Rehejeh este cu inima în două lumi. Siria, țara în care s-a născut în urmă cu 32 de ani, și România, țara a primit-o în 2015. S-a stabilit la Sibiu, unde și-a definitivat studiile universitare, iar în prezent conduce Centrul Cultural Arab, un loc dedicat imigranților de origine arabă care fug din calea războiului.

Fawzia Rehejeh nu și-a uitat originile, deși în România a descoperit libertatea și pacea, cele mai prețuite atribute ale unei vieți de om.

De la Sibiu, tânăra de origine siriană face un apel la români să sară în ajutorul zecilor de mii de familii afectate de cutremurele care au zguduit Turcia și Siria la 6 februarie.

„Istoria este nedreaptă. Iar natura e oarbă și nu are o fărâmă de compasiune. După ce a fost distrusă de război, iar apoi înfometată de sărăcie, Siria este lovită de un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. În nord-vestul Siriei (inclusiv în orașul meu, Latakia), cutremurul a produs 300 de morți și sute de clădiri au fost dărâmate. Istoria este nedreaptă și natura e oarbă”, a scris Fawzia Rehejeh pe Facebook, unde a distribuit câteva imagini cumplite din zonele afectate de seisme.

„Câteva din sutele de persoane care au murit în cutremure sunt în imaginile de mai jos. Pe cei care au murit nu îi mai putem ajuta.

Cei care doresc să îi ajute pe supraviețuitorii cutremurelor din Siria, o pot face donând 25 de lei în contul deschis de către Centrul Cultural Arab”, a scris tânăra, adăugând datele bancare pentru donații.

Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu

Cont IBAN în lei: RO09BTRLRONCRT0598227401

Deschis la Banca Transilvania (BT)

Website: https://centrulculturalarab.com/

WhatsApp: 0727.476.279

Siria este, în acest moment, una dintre cele mai sărace și mai divizate țări din lume. Din 2011, Siria este măcinată de un război nemilos. „După ce pericolul Statului Islamic a fost (parțial) înlăturat, societatea siriană a suferit ca urmare a sărăciei cronice”, mai spune Fawzia Rehejeh.

Salariul mediu în Siria s-a prăbușit, de la 550 de dolari pe lună la începutul războiului, la 23 de dolari pe lună în 2023.

Conform cifrelor oficiale publicate de organizația Global Centre for the Responsibility to Protect, la sfârșitul anului 2022 se înregistrau peste 6,7 milioane de refugiați sirieni. Ei au fugit din țara lor din cauza războiului. Turcia este țara care găzduiește cel mai mare număr de cetățeni sirieni: circa 3,7 milioane de oameni.

Fotografii: Fawzia Rehejeh/Facebook

