Daiana Duțu, zisă și „Eleva Porno”, detalii despre AVC-ul suferit de Irinel Columeanu: „A căzut cu capul în apă”

Irinel Columbeanu a ajuns, la finalul lunii februarie a anului 2022, la Spitalul Universitar de Urgență Elias. Acesta suferise un atac vascular cerebral, iar la câteva zile după incident, el a fost operat. După ce a primit interdicții de alimentație, fostul milionar a părăsit insistuția medicală și și-a continuat viața. Cu toate acestea, episodul a fost unul care îi va rămâne mult timp în minte atât lui, cât și femeii cu care se iubea în acea perioadă, Daiana Estera Duțu.

Daiana Estera Duțu a povestit faptul că înainte de a fi operat de AVC, Irinel Columbeanu avea simptome pre-AVC. Cei doi fuseseră la o petrecere deochiată, acolo unde fostului milionar i s-a făcut foarte rău. Stând în jacuzzi, apa fierbinte l-a făcut să își piardă cunoștința.

”În perioada aia, când a făcut AVC-ul și a fost operat, începuse să fie, așa, o legumă… Când l-am luat în seara aceea, a căzut pe scări, la el acolo, în bloc. A trebuit să-l adun de pe jos. L-am ridicat și l-am bagat în mașină, plecam la o petrecere mai deocheată. Am ajuns și i-am spus să facem o baie în jacuzzi. A stat în apa aia fierbinte și el putea să și moară acolo, că nu știam că are ceva”, începe dezvăluirea Daianei, oferită pentru cancan.ro.

Aceasta a continuat spunând că după ce și-a pierdut cunoștința, acesta a căzut cu capul în apă și era la un pas de înec. În acel moment, „Eleva Porno” i-a salvat viața punându-l pe un pat mare, unde fostul afacerist a adormit cu mâinile pe piept.

”Apa fierbinte i-a făcut rău și când am vrut să-l ridic, a căzut cu capul în apă, era să se înece. L-am ajutat să se ridice, l-am pus pe pat, pe un pat de ăla mare, unde și-o trag toți, de obicei. Și a adormit acolo, cu mâinile pe piept”, a mai spus ea.



Irinel Columbeanu a sunat-o pe „Eleva Porno” în ziua în care a făcut AVC

Tânăra a mai povestit și faptul că a fost sunată de Irinel Columbeanu în ziua în care a suferit AVC-ul. Acesta se afla într-o benzinărie, însă era incapabil să conducă.

„Nu mai avea memorie, nu mai puteai să te înțelegi cu el, era foarte nervos, nu-i mai funcționa mintea așa cum trebuie. Erau simptomele pre-AVC. Cam după două zile s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Atunci, m-a sunat și mi-a spus că e în benzinărie și nu poate să mai conducă până acasă, pentru că i s-a făcut rău. În ziua aia a făcut AVC. Mi-a zis că dacă pot să vin să-l iau, dar eu nu am putut să mă duc, nu mai știu unde eram, ce făceam, dar nu am putut. Am încercat să găsesc pe cineva, să meargă după el, dar nu a vrut nimeni gratis. Până la urmă, i-a răspuns un prieten, care s-a dus după el, a chemat salvarea și atunci a fost internat”, a conchis ea.

Sursă foto: Irinel Columbeanu/Facebook