Dan Bilzerian și Tristan Tate, înconjurați de o armată de femei frumoase! Postarea care s-a viralizat pe Instagram

Tristan și Andrew Tate au fost campioni la kickboxing și locuiesc în România de câțiva ani. Cei doi sunt cunoscuți pentru stilul de viață extravagant: vacanțe exotice, plimbări cu avionul privat, flotă de mașini de lux și femei pe alese.

Ei se laudă adesea cu averea pe care au reușit să o facă din studiourile de videochat pe care le au în mai multe țări, inclusiv România.

Potrivit Fanatik, Tristan și Andrew dețin mașini de lux în valoare de 5 milioane de euro, printre care un Aston Marin, un Ferrari sau un Lamborghini Huracan.

Nici la capitolul femei nu stau rău deloc și s-au afișat la braț cu unele dintre cele mai frumoase vedete din România. Tristan Tate s-a iubit cu Bianca Drăgușanu și Alexandra Stan, iar despre Andrew, poreclit și Cobra, s-a zvonit că ar fi avut o relație cu Lidia Buble.

Recent, Tristan Tate a postat o imagine care s-a viralizat rapid pe internet. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu apare alături de Dan Bilzerian, cel supranumit “Regele Instagramului”.

Dan Bilzerian este jucătorul de poker care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită stilului de viață extravagant. Cel supranumit “Regele Instagramului” este mereu înconjurat de femei frumoase, se plimbă cu cele mai scumpe mașini, iar viața lui pare a fi o continuă vacanță. Dan Bilzerian are peste 33 de milioane de urmăritori pe contul de Instagram. În ultima perioadă, Bilzerian a avut postări tot mai rare, așa că internauți au fost încântați că: "Regele s-a întors!".

“I’m the King at any table I sit, but not this time, and I’m okay with that” (n.red Sunt regele la orice masă mă așez, mai puțin în cazul ăsta, dar sunt ok cu asta), a scris Tristan în dreptul fotografiei în care apare cu Dan Bilzerian și o armată de femei frumoase.

În fotografia postată pe Instagram, care a adunat peste 160.000 de aprecieri, internauții au mai observat un bărbat. Mulți s-au gândit că este Andrew, fratele lui Tate.

Andrew Tate a fost interzis de pe platformele Meta Instagram și Facebook pentru încălcarea politicilor privind „organizații și persoane periculoase”, potrivit companiei americane.

