Dan Ursa: "Când nu eram la jocuri, erau cele mai grele zile'"

În ziua de după victorie, Dan Ursa a intrat în direct La Mărută și a povestit:

"Nu am dormit deloc noaptea tracuta, in cealaltă noapte am dormit o oră și jumătate, nu îmi somn deloc. Nici nu prea am mâncat.(...) Pe lângă faptul că sunt foarte obosit, sunt foarte entuziasmat, sunt în camera de hotel, abia aștept să vin în Româna, mi-e dor, mi-e dor tare. (...) Telefonul e chestia asta pe care o țin în mână? (...) Primele persoane cu care am vorbit au fost soția și fiica mea. "

Dan Ursa a câștigat Survivor România 2023 și a plecat acasă cu marele premiu de 100.000 de Euro și cu trofeul Survivor.





„Sunt mândru de mine și de susținătorii mei! Am încredere în mine, asta simt!”, a spus acesta după ce a câștigat marele premiu. Dan Ursa a intrat în concurs ca și Războnic, iar ulterior a făcut parte din Tribul Taino.





