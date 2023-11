Dana Budeanu l-a refuzat pe Selly! Ce propunere i-a făcut vloggerul: „Voiam să o chem la...”

Selly are 22 de ani și este, fără îndoială, cel mai cunoscut vlogger din România. Pe canalul de YouTube care îi poartă numele are mai bine de 3 milioane de abonați și este urmărit de peste 200.000 de persoane, însă acesta nu este singurul. Selly mai are un cont pe această platformă, mai exact Selly Show, unde are invitați și vorbește despre diverse subiecte.

Recent, tânărul a dezvăluit că s-a văzut față în față cu Dana Budeanu, au vorbit la telefon și chiar a invitat-o la emisiunea lui, însă creatoarea de modă l-a refuzat.

„Ca să știți contextul dintre mine și Dana Budeanu.

A fost foarte respectuoasă atunci când ne-am întâlnit. Sărut mâna! Salutări! A fost super drăguță, zâmbet, totul bine. Am și vorbit o dată la telefon, voiam să o chem la Selly Show. Și tot așa, foarte respectuoasă la telefon, adică m-a refuzat super politicos.

«Selly, eu nu apar în perioada asta la televiziune, nu mă duc decât la Antena 3, da cu mare drag aș fi venit. Te apreciez». Super, superfemeie în particular”, a povestit Selly.

Foto: Instagram