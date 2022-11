Dana Budeanu, revoltată după ce George Simion a postat o fotografie cu mâncarea primită gratis de unii parlamentari

George Simion a postat zilele trecute pe Facebook o fotografie în care arată mâncarea pe care unii politicieni o primesc gratis, dar și un mesaj prin care îi îndeamnă pe internauți să posteze fotografii cu ceea ce se consumă în spitale. Dana Budeanu a fost revoltată de gestul parlamentarului și a avut o reacție dură în mediul online:

“Neața, România! Asta mănâncă și Siemion pân Parlament și multe altele! Am urlat singură (atenție, singură!), fără să preia nimeni din presă și nimeni din politică, peste un an de zile! De ce nu v-ați dus voi la uși la spitale peste un an, mai partidul naționalist al românilor? De ce? Nu s-a dat dezlegare de la garnizoană?

De ce nu v-ați dus voi, revoluționarilor naționaliști, să băgați lumea în spitale, lumea ținută la porți și pe trotuar în continuare? Nu s-a sunat să se dea verde pe subiect?Acum s-a sunat? Pai, hai, rezolvați mâine! Dana Budeanu a rezolvat singură! Dublarea sumei pentru hrana din spitale!

Dana Budeanu nu e plătită din bani pubici și nici n-a ars-o prin campanii pe banii altora să fie votată, ca Sanchi să ajungă la salariu de 18.000 de lei în Parlament!PS: Ați rezolvat cu casa lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național?”, a scris Dana Budeanu pe pagina de Facebook.

Sursă foto: Dana Budeanu/Facebook, George Simion/Facebook