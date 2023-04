Dana Rogoz, vacanță cu familia în Antalya. Cum arată camera de hotel în care s-au cazat

„Hey! Salutari din Antalya! Tocmai ce ne-am cazat, iar acum - conform obiceiul nostru din vacante - va fac turul camerei. Acum, cat inca sunt toate la locul lor :))) Stam la @rixossungate, intr-o camera dubla pentru familie (foarte mare si foarte draguta, dupa cum vedeti). Deja se vede ca am zambetul ala de vacanta! E incredibil! Cand am facut rezervarea, se anuntau 25 - 30 de grade in Antalya. Dupa care s-a schimbat vremea la noi, s-a schimbat si la ei, asa ca vor fi 15 - 25 maxim cat vom sta aici. Dar tot cred ca ne vom simti foarte bine, in aceste 4 nopti de vacanta. Scriu aceste randuri, cat timp copiii se alearga intr-un loc de joaca urias al hotelului. Copiii au ateliere de pictura, science, cooking... cred ca o sa fie o nebunie pentru ei! Dar hai sa vedeti pe stories mai multe”, a scris ea pe Instagram.

„Distracție plăcută vă doresc”, „Vacanță frumoasă”, au urmat urările admiratorilor.

Prețul pentru 4 nopți de cazare la acest hotel este de aproximativ 7500 de lei, potrivit booking.com.

Dana Rogoz povestește detalii despre călătoriile ei pe blogul personal - danarogoz.com

Sursă foto: Instagram/ Dana Rogoz

