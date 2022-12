Dana Rogoz, vacanță cu peripeții. Unde și-a propus să sărbătorească Revelionul

Călătoria a început cu peripeții, după cum dă de înțeles actrița. După sosirea la Paris, au fost anunțați că bagajul lor nu a ajuns odată cu ei. Din acest motiv, familia a mers direct la cumpărături.

„Nu avem încă vești despre bagaj. Dar v-am urmat recomandările și ne-am oprit la Petit Bateau și Monoprix, pentru cumpărături. Vlad a fost foarte exigent cu selecția lui de ținute franțuzești... Dar într-un final, echipați corespunzător, ne-am plimbat toată ziua prin Paris. Am luat micul dejun clasic frantuzesc, privind spre Arcul de Triumf. Am luat-o la pas pe Champs-Elysees, am intrat și la Musee d'Orsay, și încă nu am ajuns înapoi la cazare. Deci o zi plină! Dar fără bagaj”, le-a povestit Dana Rogoz urmăritorilor de pe Instagram.

Pe 31 decembrie, Dana Rogoz și familia ei vor petrece o zi de sărbătoare la Disneyland, care organizează un spectacol de neuitat. Parcul de distracții a marcat, în 2022, 30 de ani de la deschidere (12 aprilie 1992).

Dana Rogoz nu este adepta unor cazări de lux. De această dată, familia a închiriat un apartament, pentru sejurul lor de Revelion.

Sursă foto: Instagram/ Dana Rogoz

