Daniela Crudu a dezvăluit de ce a fost bătută de fostul iubit

La acea vreme, vedeta se iubea cu un croat care, din spusele brunetei, nu știa că ea este fostă asistentă TV și cunoscută de toată România. Iar din această cauză ar fi bătut-o cu sălbăticie, Daniela Crudu suferind mai multe răni la nivelul feței.

După ce a sunat la 112 și informația a ajuns în presă, s-a speculat că bruneta a fost agresată deoarece, imediat după ce iubitul ei a plecat în Croația, Daniela Crudu a mers în cluburi și a cheltuit banii pe care croatul îi lăsase în România. Mai mult decât atât, fosta asistentă TV ar fi vorbit la vremea respectivă și cu un alt bărbat, lucru descoperit de iubitul ei.

Acum, după mai bine de un an de când a fost agresată, Daniela Crudu a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit de ce a fost agresată.

„Asta l-a speriat, când a văzut câtă lume mă cunoaște. Am fost la ski, la Poiană, și, când a văzut că toată lumea făcea poze cu mine, a zis: «Ce se întâmplă aici? Ești cunoscută în zona asta». I-am zis că da. După aia am fost în Bosnia Herțegovina și, după ne-am întors și am intrat pe la Vamă, mă cunoșteau toți și acolo. El credea că sunt vedetă pe Instagram, apoi i-am zis. A rămas mască, nu a reacționat, dar când am venit aici la club împreună, au venit niște băieți să-mi dea o șampanie la masă și s-a enervat atunci și de acolo a început scandalul. Nu mă mai interesează de croat. Să nu-i mai văd fața niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanțe”, a spus Daniela Crudu.

foto: Instagram Daniela Crudu

