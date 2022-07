Daniela Gyorfi, despre violența domestică: "Am primit o singură palmă de la un fost prieten"

Daniela și George Tal formează un cuplu de 16 ani, nu au ajuns niciodată în fața altarului, dar au împeună un copil minunat. De-a lungul timpului, s-a speculat că ar fi existat neînțelegeri și momente de violență domestică, așa că vedeta a lămurit presupunerile:

"Am primit o singură palmă de la un fost prieten. Nu eram cântăreață. Prin 88-89 am avut un prieten care a vrut să facă, probabil, o glumă și din gluma aia… S-a făcut că îmi dă o palmă și nu știu cum m-am sucit că m-a cam lovit. Nici nu am mai stat la discuție. Niciodată nu am spus că m-a bătut George sau că m-a îmbrâncit. Am primit o singură palmă de la un fost prieten. Nu eram cântăreață. Prin 88-89 am avut un prieten care a vrut să facă, probabil, o glumă și din gluma aia… S-a făcut că îmi dă o palmă și nu știu cum m-am sucit că m-a cam lovit. Nici nu am mai stat la discuție. Niciodată nu am spus că m-a bătut George sau că m-a îmbrâncit."

FOTO: INSTAGRAM GANIELA GYORFI

Vezi și: Cea mai scumpă casă din lume