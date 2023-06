Daniela Gyorfi, mesaj pentru cei care o critică pentru intervențiile de ordin estetic

Pentru wowbiz, a povestit:

"Am deja șapte zile de la intervenție, dar eu deja am cântat în weekend, am zi de zi spectacole, am clipul acum, am emisiuni și așa mai departe. Clar sunt un pic umflată, clar am niște vânătăi, dar este o intervenție non-invazivă, fără tăietură, fără nimic.

Nu am ales, de exemplu, să-mi fac un lifting facial prin operație, pentru că timpul de recuperare era foarte lung pentru mine. Eu nu îmi permit pentru că am evenimente foarte multe. Nu pot să stau o lună sau două să nu mă vadă nimeni."

Către cei care o critică pentru alegerile la nivel de intervenții estetice, Daniela transmite:

"Haterii spun multe nu numai despre mine, despre toată lumea. Eu îi las în pace și să facă fiecare ce vrea! Eu nu am obligat pe nimeni, nu forțez pe nimeni.

Eu de exemplu nu mi-am făcut aceste intervenții pentru că aș fi eu vreo Miss Univers, pur și simplu mi-am făcut această intervenție cu botox și tratamentele acestea faciale pentru că ele sunt non-invazive, nu sunt operații, nu sunt tăieturi și atunci dacă pot să arăt bine de ce să nu o fac, ține strict de mine și de persoana mea", a precizat ea pentru aceeași publicație.

Daniela e prima vedetă din România care și-a pus silicoane, dar , conform click.ro , are și alte tehnici de întreținere:

"De două luni nu mai mănânc zahăr deloc. E greu, dar încercâm să ne adaptăm. Sunt destul de atentă la ce mănânc. Nu mai mănânc cartofi prăjiți, nu mai mănânc multe lucruri.E trist, dar asta este. Mai scap și eu împreună cu Măriuca la câte o înghețată, dar cam atât!"

FOTO: DANIELA GYORFI INSTAGRAM

