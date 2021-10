Dansul unei tinere la o petrecere a burlăcițelor, devenit viral. Ce face tânăra

Aflate la o locație închiriată pe Airbnb, mai multe tinere au pornit o petrecere nebună unde, printre altele, s-a dansat și pe mese.

Într-un video postat pe Twitter, una dintre burlăcițe dansează în patru labe pe piesa ”Dirrty” a Christinei Aguilera, îmbrăcată într-o salopetă albă.

Aceasta se mișcă în ritmul muzică și totul merge bine până în momentul în care își aruncă părul pe spate, iar capul i se izbește de un corp de iluminat de deasupra.

Video-ul a fost postat de DJ Wayne David, care a spus că îl are de la o petrecere a burlăcițelor.

”O tipă de la o petrecere a burlăcițelor ne-a arătat ce s-a întâmplat aseară. Am urmărit de 736.876 de ori și sunt mort, mort, mort”.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5