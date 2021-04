Daria Radionova, adevărul despre despărțirea de Alex Bodi. Rusoaica îi dă dreptate Biancăi Drăgușanu

Daria Radionova și Alex Bodi au format un cuplu încă de când afaceristul s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. Deși vorbeau despre căsătorie și copii, iată că la câteva luni cei doi s-au despărțit, dar nu în relații bune. După ce Alex Bodi a avut mai multe reacții în mediul online, Daria Radionova a ținut să spună și ea partea ei de adevăr și să recunoască motivul despărțitii de afacerist: “Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut „Întrebări și răspunsuri” pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.

El m-a insultat între orele 12:00-5: 30, din cauza acestui număr de social media. De atunci, am avut întotdeauna conflicte similare… Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public”, a fost reacția rusoaicei pe InstaStory.

Mai mult, Daria Radionova îi dă dreptate Biancăi Drăgușanu: “I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare și grijulie, cu inimă pură și intenții bune. A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt recunoscătoare că am primit-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, a mai scris Daria Radionova.

Sursă foto: Instagram Daria Radionova / Bianca Drăgușanu

