Daria Radionova, prima reacție după ce s-ar fi despărțit de Alex Bodi. Afaceristul se află acum în Bahamas

Dovada despărțirii sunt pozele de pe Instagram, unde apăreau împreună, și au fost șterse. Mai mult, afaceristul a plecat în Bahamas, în timp ce Daria se află la Londra.

Prima reacție a Dariei Radionova după ce a aflat că Alex Bodi ar fi cu Ema Uta

Se pare că Alex Bodi n-ar fi singur, ci cu Ema Uta, make-up artistul vedetelor din România, ea fiind de asemenea în Bahamas de ceva vreme. Despre cei doi s-a mai zvonit în trecut că ar avea o relație, însă bomba sexy a infirmat atunci zvonurile.

„Era o surpriză dacă Alex nu mă înşela, aşa nu e o surpriză pentru mine!", a mărturisit Daria Radinova pentru spynews.ro.

Daria Radionova și Alex Bodi se împăcaseră recent

După ce au avut o relație zbuciumată, Daria Radionova și Alex Bodi au hotărât cu luni în urmă să se despartă. Fiecare și-a văzut de viață, iar focoasa șatenă fusese chiar cerută în căsătorie de un alt bărbat. În luna noiembriea a anului trecut, Radionova și Bodi au decis să mai acorde o șansă relației lor: „După 9 luni, eu și Alex am decis să încercăm din nou. Nu am nevoie să mă judecați, fac ce vreau, e viața mea și iau propriile decizii. Am fost logodiți, am fost împreună mult timp. Nu a mers atunci, dar cine știe ce ne-a pregătit Dumnezeu de data asta”, a adăugat Daria.

Sursă foto: Instagram