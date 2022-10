Darren Cahill, prima reacție după ce Simona Halep a fost testată pozitiv la un control antidoping

„Chiar dacă nu mai lucrez cu Simona Halep, vreau să vorbesc răspicat despre persoana pe care o cunosc și despre sportivul cu care am lucrat timp de șase ani. În primul rând, și cel mai important, nu există nicio șansă ca Simona să ia o substanță interzisă în mod intenționat. Niciuna. Zero. Este un sportiv care se stresa legat de orice îi era prescris de către un medic (ceea ce se întâmpla rar) sau despre orice supliment pe care-l lua sau pe care lua în calcul să-l consume. Simona spunea mereu «Te rog, verifică asta de două sau de trei ori, pentru a fi siguri că este legal, sigur și permis. Dacă nu ești sigur, nu-l iau». Ambii credem în programul de testare al Agenției Internaționale de Integritate și mereu discutam despre numărul de dăți în care a fost testată, atât în turnee, cât și în afara lor. A făcut-o fără să se plângă, fiind sigură că și alți atleți erau testați la fel de des. Era important pentru ea să concureze împotriva unor sportivi. Este important pentru toată lumea. Integritatea Simonei este impecabilă. Respectă oamenii, iubește jocul și mereu a fost umilă și o campioană abordabilă. Am privit cu mândrie la persoana care a devenit, care s-a maturizat și la compasiunea pe care a arătat-o. Nu vorbesc despre lucrurile pe care le vede lumea tenisului, vorbesc despre bunătatea și atenția ei pe care puțini au fost norocoși să le simtă. Sunt genul de acțiuni făcute din dragoste, nu din publicitate”, a scris Darren Cahill pe Instagram.

