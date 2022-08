David Popovici a dezvăluit cum reacționează când e acuzat că se dopează

Sportivul român, despre care se vorbește în toată lumea, a fost invitat recent în podcastul lui Bogdan Mălăele, acolo unde a dezvăluit că există persoane care îl acuză că se dopează. Iar David Popovici a spus cum le răspunde acestora.

„Doping-ul se practică în orice sport care ține de efortul fizic. Te poate ajuta fie să crești mușchii, fie să reziști mai bine la efort. Sunt tot de felul de combinații. Eu fac o grămadă de teste antidoping. Sunt mulți oameni care spun: «Bă, tu sigur trișezi! Ești cam prea bun». Zic «Bine, mă! Cum zici tu». Nu prea stau să răspund. Dar când mă întreabă lumea serios cum sunt testat, spun că fac foarte multe teste antidoping. Sunt teste care vin super random. Pot și acum să mă sune «Unde ești?». Spun «Sunt aici, sunt la un podcast». «Ok. Te așteptăm la tine acasă, că noi suntem aici. Trebuie să oferi o mostră de sânge și o probă de urină». Și nu pot spune «Nu». Dacă spun «Nu», pot să-mi îmi iau o penalizare. O penalizare poate însemna un «ban». Și nu vrea nimeni o suspendare de câțiva ani de la sport. În plus, nici nu am de ce să mă ascund. E necesar să funcționeze corpurile antidoping, pentru că în sport e necesar să menții un nivel de corectitudine și de fair-play. Întotdeauna se vor găsii unii care vor să trișeze. Important e să-i poată prinde. Cred că am făcut peste 100 de teste antidoping la viața mea. Vin și la 5 dimineața, sună la ușă direct, sau în timpul antrenamentului. Eu am o aplicație în care spun unde sunt de fiecare dată. Ei, Agenția Națională Antidoping, Comitetul Internațional Olimpic și Federația Internațională de Natație, știu unde dorm în fiecare seară, unde petrec o oră pe zi, unde voi fi pentru o oră. Sunt mai multe entități care mă pot testa. Dacă vor să mă prindă într-un moment în care eu nu știu că ei știu unde sunt, mă sună. Sau vin acasă, sperând să fiu acasă. Dacă nu sunt, trebuie să vin. Am o obligație care nu mă deranjează”, a spus David Popovici.

