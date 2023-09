De cât timp sunt împreună Kylie Jenner și Timothee Chalamet. Cei doi și-au asumat public relația de curând

Niciunul dintre ei nu a spus dacă formează sau nu un cuplu, dar fanii celor doi și-au dat imediat seama că sunt într-o relație, mai ales în urma postărilor celor doi din mediul online. Conform unei surse, aceștia se întâlnesc de o jumătate de an, iar chimia lor este „ieșită din comun”.

„Au o legătură foarte strânsă. Chimia lor este foarte bună. Își fac cât mai mult timp unul pentru celălalt, în ciuda programelor lor incredibil de încărcate”, a relatat o sursă, pentru Us Weekly, relatează Hollywood Life.

O altă sursă a mărturisit, de data aceasta pentru PEOPLE, că relația lor este „distractivă” și „deloc complicată”. Kylie Jenner are doi copii împreună cu Travis Scott, iar Timothee a înțeles că ei reprezintă prioritatea femeii de afaceri.

„Este fermecător, foarte iubitor și protector cu Kylie. Îi place, că este un tip retras. S-au simțit extraordinar împreună la concertul lui Beyoncé. Legătura lor devine din ce în ce mai puternică”, a mai dezvăluit sursa.

