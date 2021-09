De ce a părăsit, de fapt, Patrick Dempsey serialul „Anatomia lui Grey” după 10 ani

Patrick Dempsey, azi în vârstă de 55 de ani, a șocat audiența și echipa de producție a serialului Anatomia lui Grey după ce a anunțat, în timpul sezonului 11, că se retrage din proiect. De atunci și până azi a vorbit doar ocazional cu foștii colegi de platou, dând de înțeles că despărțirea a fost cu scântei.

Jurnalista Lynette Rice, care a urmărit mai toate celebritățile din serial, dezvăluie în cartea ei - How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy – motivul real al plecării lui Dempsey.

Autoarea a notat mărturia producătorului seriei, James D. Parriott, care susține că actorul a plecat din serial fiindcă îi „teroriza” pe colegii de platou.

„Au fost probleme de HR. Nu a fost nimic sexual, dar el îi cam teroriza pe cei din platou. Unii dintre oamenii din distribuție au avut tot felul de tulburări post-traumatice”, a spus producătorul.

Citește și: Sezonul 17 din Anatomia lui Grey va fi despre pandemia de coronavirus. Ce a declarat producătorul serialului

Studioul de cinema și postul TV care a difuzat serialul au intervenit pentru a-i liniștii pe actori.

„Cred că atunci a rupt-o cu serialul. Nu-i plăcea inconvenientul de a veni în fiecare zi la muncă. El și Shonda (Shonda Rhimes, creatoarea serialului – n.red.) erau unul la gâtul altuia”, a mai spus acesta.

Cartea, care va fi lansată la 21 septembrie, a fost scrisă fără acordul și ajutorul creatorilor serialului.

În 2020, în cadrul unui interviu acordat revistei People, Patrick Dempsey a dezvăluit motivul său pentru care a ieșit din serial.

„Cred că, după o anumită perioadă de timp, indiferent câți bani faci, vrei să deții controlul asupra propriului tău program”, a spus actorul.

Actrița Ellen Pompeo, alături de care a jucat în serial vreme de 11 sezoane, a dezvăluit în același an că nu a mai vorbit cu Dempsey din momentul în care a părăsit producția.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: