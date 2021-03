Prima reacție a Ioanei Năstase după ce s-a anunțat că se desparte de Ilie Năstase

Potrivit Click ,care citează ca sursă un apropiat al familiei, motivul ar fi violența verbală de care ar da dovadă Ilie de ceva vreme:

"Ioana și Ilie nu mai sunt împreună. S-au despărțit de mai bine de două săptămâni. Ea locuiește singură, în apartamentul ei, iar Ilie este la Caelia. Nu s-au mai înțeles deloc în ultima perioadă, deși ea a tras foarte mult să salveze această căsnicie. I-a dat multe șanse lui Ilie, însă el nu și-a schimbat comportamentul. Se pare că se certau foarte des, iar el era agresiv verbal. Reproșuri, jigniri. Probabil că se putea ajunge la situații mai grave, așa că Ioana a decis să nu mai formeze un cuplu. Vorbește rar cu el, de 1 mai s-a văzut cu el, l-a invitat la masă, la părinții ei, pentru că se simțea aiurea față de ei, dar și de el, să îl lase singur în apartament. Nu mai sunt șanse de împăcare. Ioana e decisă să divorțeze."

Tot potrivit ziarului Click , Ioana ar fi depus azi actele pentru divorț. S-ar fi pregătit să meargă direct la tribunal, pentru că se pare că nu s-a putut ajunge la un divorț încheiat simplu, la notar. Când toți jurnaliștii erau deja cu ochii pe cei doi, Ioana a pus și o fotografie pe Facebook, însoțită de o declarație destul de relevantă, în contextul de față:

"În viață avem o singură călătorie și trebuie să o facem frumoasă!"

In viața avem o singura călătorie și trebuie sa o facem frumoasa! ???? Posted by Ioana Nastase on Tuesday, 2 March 2021 Pentru Click, în cursul zilei de 2 martie, Ioana a declarat: "Da, așa este. Am decis să divorțez, iar Ilie mi-a împărtășit și el dorința lui, numai că el nu a vrut la notar, așa cum mi-am dorit, ci la tribunal, din păcate. În cele două luni de când i-am dat ultimatum, nu s-au schimbat prea multe. Eu sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență. Vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe"

FOTO: IOANA NĂSTASE FACEBOOK