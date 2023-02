De ce Irina Nicolae și-a cumpărat bilet la concertul A.S.I.A, la care nu va cânta? Ce spune în podcastul lui Măruță?

La început de februarie, Irina a pus pe contul de Instagram anunțul că și-a luat bilet la concert:

"Vin fetelor la reuniune! Mi-am cumpărat bilet!!!Sunt în primul rând, lângă oamenii care m-au ajutat să am 25 de ani de carieră, PUBLICUL❤️ Mulțumesc și mă înclin în față lor!"

Irina Nicolae locuiește de 8 ani la Budapesta, dar de câteva zile a venit în țară. În cadrul podcastului “Acasă la Măruță” a vorbit despre situația cu fostele colege de trupă.

„Eu sunt parte din A.S.I.A., din istoria acestei trupe, din perioada de aur a trupei. Toate hiturile formației A.S.I.A. din perioada de aur sunt scoase când eu am activat."

„Ideea de a face această formație a fost a lui Adi Ordean. Era nebunia cu Spice Girls, în perioada aia și atunci s-au gândit să fie ceva de genul ăla, dar să nu fie cu cinci fete, ci cu patru...I s-a părut că cifra asta e norocoasă. În România era la modă cu două. Andre erau două, Exotic erau trei fete...Așa au simțit ei, cu patru..."





„M-am simțit dezamăgită când am aflat de concert. Nu supărată, dezamăgită. Noi am fost ca o familie, am crescut, am stat, am petrecut o viață împreună ca și o familie. Mi s-a părut ciudat că atunci când se face un concert aniversar, pentru că așa s-a anunțat, eu am aflat din partea presei...De ce mi-am cumpărat bilet? Am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani...(...) Eu am făcut parte din trupa A.S.I.A., din perioada de aur a trupei A.S.I.A. și am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani, nu sunt 25. Probabil că de asta nu m-au invitat! (…) Oamenii se așteptau pentru că am primit telefoane după asta! Cum să nu vii? (…) Nu aș vrea să fiu rea acum, dar numește-mi tu o piesă de după mine!", i-a spus Irina Nicolae lui Cătălin Măruță.

"Între noi nu s-a pus niciodată problema de reuniune. Doar de concert aniversar! A.S.I.A o să fie mereu parte din mine."





„Dacă fetele de la A.S.I.A se uită la podcastul ăsta, ce le-ai spune?”, a mai întrebat Cătălin Măruță.

"Că le urez mult succes!", a fost răspunsul Irinei Nicolae.

